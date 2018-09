Bernardo Silva diz que Manchester City não teve "a identidade habitual"

"Temos de nos concentrar nessa primeira parte, em que não estivemos ao nosso melhor nível. Não jogámos com a identidade habitual. Não fomos suficientemente bons esta noite", atirou o português, no final do encontro, no qual fez o único golo dos campeões ingleses.

Segundo o médio luso, que reduziu aos 67, perante o também português Anthony Lopes, após tentos de Cornet (26) e Fékir (43), a equipa não é "favorita" à conquista da prova, mas tem "um bom plantel", que pretende "fazer melhor que na temporada passada".



Lusa