Em comunicado, a SAD dos piedenses destaca a contratação do português, que além dos leões representou os italianos, mas também o Belenenses, o Vitória de Guimarães, os brasileiros do Atlético Paranaense e os gregos do Kavala.

Pereirinha junta-se à formação 13.ª classificada da II Liga portuguesa, que no início do mês despediu o treinador Eurico Gomes devido aos maus resultados.

Lusa