O desabafo de Serena Williams: "Trabalho muito no ténis, na moda e como mãe"

Na final do torneio nova-iorquino, Serena perdeu com a jovem japonesa Naomi Osaka mas o maior destaque do duelo foi para a dura discussão da norte-americana com o árbitro português Carlos Ramos. A tenista recebeu três advertências, que lhe valeram uma multa de quase 15 mil euros.

Em declarações ao portal Tennis World USA, a norte-americana voltou a abordar a polémica e realçou que "(...) é importante assumires uma posição e defenderes aquilo em que acreditas. (...) Isso é o mais importante".

"Trabalho muito, muito mesmo no meu jogo. E também o faço com o meu negócio de moda. E também o estou a fazer como mãe (...)", desabafou Serena.

USA Today Sports

A tenista continua a escalar posições no ranking mundial feminino, depois da ausência nos primeiros meses de maternidade. Com a presença na final do US Open, Serena subiu à 16.ª posição.