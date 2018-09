Portugal repete convocatória para o decisivo encontro da Taça Davis

De acordo com o comunicado divulgado esta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Ténis, a seleção portuguesa será composta por João Sousa, o mais bem posicionado no ranking mundial, no qual ocupa o 49.º lugar, Pedro Sousa (148.º classificado), Gastão Elias (157.º) e João Domingues (215.º).

O quarteto luso poderia ter assegurado a permanência no Grupo I, caso se tivesse imposto à Ucrânia no fim de semana passado, mas perdeu por 3-1 na deslocação a Bucha e está agora obrigado a vencer a seleção sul-africana para evitar a descida de divisão.

