Renato Sanches marca ao Benfica, pede desculpa e é aplaudido

O internacional português marcou o segundo golo dos alemães, aos 54 minutos, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Este foi o primeiro golo de Renato Sanches ao serviço do Bayern de Munique.

TIAGO PETINGA

Pedro Nunes

Formado no Benfica, Renato Sanches foi vendido em 2016 pelas águias ao Bayern de Munique. No início da época passada, foi emprestado ao Swansea, equipa pela qual fez 15 jogos, 12 no campeonato.

Numa entrevista, o jogador português afirmou a vontade que tem de vingar no Bayern Munique, depois de não ter tido muito sucesso nos primeiros tempos na Alemanha.

