As 11 vezes em que Cristiano Ronaldo viu o cartão vermelho

MANCHESTER UNITED

2003/04 - vs Aston Villa

O primeiro vermelho chegou aos 19 anos. A cumprir a primeira época em Old Trafford, foi precisamente na última jornada, no terreno do Aston Villa (vitória do United por 2-0) que CR7 foi expulso por acumulação de amarelos: o primeiro por uma simulação e o segundo por rematar a bola para a baliza do Villa depois do árbitro já ter apitado.

AI Project

AI Project

2005/06 - vs Manchester City

Um dérbi é (quase) sempre propício a um ambiente mais tenso e Ronaldo acabou por ser 'vítima' desse contexto, quando viu o primeiro vermelho direto da carreira. Aconteceu depois de uma entrada violenta sobre Andy Cole. Os red devils viriam a perder por 3-1.

DAVE THOMPSON

DAVE THOMPSON

2007/08 - vs Portsmouth

Duas épocas mais tarde, novo vermelho direto mas desta vez por uma ação mais grave: uma cabeçada de Ronaldo a Richard Hughes, médio dos "Pompey". O jogo da 2.ª jornada acabou empatado a um golo.

AI Project

Toby Melville

2008/09 - vs Manchester City

Novo dérbi, nova expulsão mas agora por acumulação de amarelos: um por uma falta e outro por mão na bola. Também o resultado foi diferente, com o United a vencer no terreno do rival City por 1-0, naquela que seria a última época de Ronaldo na equipa de Sir Alex Ferguson.

Jon Super

PAUL THOMAS

REAL MADRID

2009/10 - vs Almería

Época de estreia na capital espanhola e eis que surge a primeira expulsão a jogar na condição de visitado. Foi na 13.ª jornada do campeonato, em pleno Santiago Bernabéu, na receção dos "merengues" ao Almería. Dois amarelos por duas faltas, vistos nos minutos finais de um encontro que os madrilenos venceram por 4-2 e em que CR7 já havia falhado um penálti e feito um golo.

Vincent West

2009/10 - vs Málaga

A primeira temporada em Madrid registou outra estreia negativa para Cristiano Ronaldo: pela primeira vez, foi expulso em duas ocasiões na mesma época. Tal como a primeira, diante do Almería, o cenário voltou a ser o Santiago Bernabéu. Desta vez, por uma alegada cotovelada a Patrick Mtiliga, do Málaga. No final, vitória "merengue" por 2-0.

Sergio Perez

2012/13 - vs Atlético Madrid

Depois de duas épocas exemplares em termos disciplinares (e não só, já que marcou 113 (!) golos em 2010/11 e 2011/12), um dérbi voltou a deitar tudo a perder. A derrota na final da Taça do Rei diante de um dos eternos rivais ficou ainda mais manchada pela expulsão de Ronaldo, já no prolongamento, após uma tentativa de agressão a Gabi. Cartão vermelho direto.

Juan Medina

2013/14 - vs Ath. Bilbau

Novo jogo de má memória para Ronaldo e para o Real Madrid: um empate a um golo no país basco, Cristiano Ronaldo foi expulso instantes depois do golo do empate para o Athletic, ao envolver-se com o defesa Carlos Gurpegui, num lance em que o árbitro considerou ter havido agressão por parte do internacional português.

Felix Ausin Ordonez

2014/15 - vs Córdoba

A última expulsão de Ronaldo no campeonato espanhol aconteceu na visita dos "merengues" ao terreno do Córdoba. Vitória suada do Real por 2-1, com o jogo a ficar marcado pelo lance que envolveu CR7 e Edimar, lateral ex-Rio Ave e ex-Sporting de Braga. Segundo o árbitro, Cristiano agrediu o adversário com um pontapé quando tentou chutar a bola.

Marcelo del Pozo

Marcelo del Pozo

2017/18 - vs Barcelona

Na primeira mão da final da Supertaça espanhola, o Real logrou um triunfo por 3-1 em pleno Camp Nou. A conquista do troféu ficaria carimbada dias depois, com nova vitória merengue no Bernabéu (2-0), num duelo em que Ronaldo já não marcou presença. Isto porque na Catalunha o avançado português foi expulso por acumulação de amarelos: o primeiro por protestar e o segundo depois de ter tirado a camisola, na celebração do golo que marcara segundos antes.

Juan Medina

Juan Medina

JUVENTUS

2018/19 - vs Valência

Na primeira época fora do Real Madrid, Ronaldo é expulso na Liga dos Campeões. E logo no jogo de estreia, que marcava também o regresso de CR7 a Espanha. O novo avançado da Juve foi admoestado com cartão vermelho direto na sequência de uma alegada agressão ao defesa Murillo. O alemão Felix Brych deu ordem de expulsão a CR7 depois de receber indicações do árbitro de baliza.

Sergio Perez

Sergio Perez