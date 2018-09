Treinador do Rio Ave confirma que Fábio Coentrão "está quase na sua disponibilidade total"

Na antevisão ao jogo com o Santa Clara, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendado para sábado, o técnico do emblema da foz do Ave não confirmou se o internacional português será convocado para o desafio, mas mostrou regozijo com o facto de ter mais opções no plantel.

"Há jogadores que ainda não estão a 100 por cento, como o Murilo, enquanto que o Fábio Coentrão está quase na sua disponibilidade total para poder fazer parte dos convocados. São mais dois jogadores com muita qualidade que vão aumentar o leque de opções e que vão entrar na luta com aqueles que têm estado bem", disse José Gomes.

Com vários jogadores a recuperar o ritmo competitivo, depois de uma vaga de lesões e de um período de adaptação, o treinador do Rio Ave reconheceu que está a ter "boas dores de cabeça" para escolher o onze titular, considerando que, com os regressos, a competitividade do plantel aumenta.

"Os atletas estão a dar boas respostas e a mostrar qualidade. É um sinal de que há uma dinâmica boa e que ninguém pode estar na zona de conforto, sabendo que outro jogador pode ocupar o seu lugar", analisou.

Sobre o embate com os açorianos, o treinador do Rio Ave espera que a sua equipa "coloque em campo o que de melhor já mostrou, tentando agarrar, com mais frequência, o que tem feito bem", embora reconheça que a "qualidade do adversário vai criar dificuldades" para o seu conjunto.

"O Santa Clara tem sido forte, apostando na velocidade e na transição ofensiva, além de ser forte no esquema tático ofensivo. Esperamos um adversário consistente, bem orientado e aguerrido", antecipou José Gomes.

"Sabemos da valia do Santa Clara e vamos concentrar-nos naquilo que podemos fazer, esperando que o relvado esteja em condições e permita fazer um bom jogo", completou o treinador.

O treinador dos vila-condenses só vai divulgar a lista de convocados para a viagem aos Açores na sexta-feira, mas já sabe que Ronan, Nuno Santos, Joca e Makaridze, ainda lesionados, estão definitivamente afastados das opções.

O Rio Ave, sétimo classificado com 7 pontos, defronta no sábado o Santa Clara, nono com 5, em jogo agendado para as 15:30, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

