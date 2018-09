Éder Militão chamado para jogos do Brasil com Arábia Saudita e Argentina

Militão, que fez a sua estreia absoluta na seleção principal do Brasil na vitória diante de El Salvador, por 5-0, no dia 12 deste mês, soma apenas dois jogos como titular do FC Porto, tendo feito a sua estreia na Liga dos Campeões Europeus na passada terça-feira em Gelsenkirchen, no empate a um golo frente ao Schalke 04, do grupo D. Esta sexta-feira, Tite deixou de fora o também central portista Felipe, que tinha sido igualmente convocado para o embate com El Salvador.

O jogo particular com a Arábia Saudita está agendado para dia 12 de outubro, no Estádio King Saud University, em Riade, enquanto o 'clássico' com a Argentina vai disputar-se em 16 de outubro, no Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah.

Lusa