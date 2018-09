Guimarães quer voltar a receber Taça do Mundo de ginástica artística em 2019

A cidade minhota acolheu a prova pela primeira vez em 2018, de 14 a 17 de junho, tendo reunido no seu pavilhão multiusos cerca de 100 ginastas, oriundos de 21 países, e apresentou uma candidatura a organizar novamente o evento no próximo ano, através da Federação de Ginástica de Portugal, em parceria com a Câmara Municipal de Guimarães e com a Tempo Livre.

A cooperativa responsável pela gestão dos equipamentos desportivos municipais, em Guimarães, justificou a candidatura com a capacidade da cidade "para acolher grandes eventos", a "qualidade e versatilidade do multiusos" e o "considerável retorno gerado pelos eventos de ginástica" anteriormente realizados.

Em maio e junho de 2018, a cidade acolheu não só a Taça do Mundo de ginástica artística, mas também o campeonato do mundo de ginástica aeróbica e as finais dos campeonatos nacionais em múltiplas variantes da ginástica, tendo reunido cerca de 1.500 atletas de 47 países.

Lusa