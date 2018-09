Jorge Jesus multado por gesto antidesportivo

Jorge Jesus, que treina na Arábia Saudita, foi multado pela Comissão de Disciplina e Ética da Federação Saudita de Futebol, por ter feito um gesto com a mão "de forma antidesportiva na direção de um adversário", lê-se num comunicado publicado no Twitter da federação. .

O episódio aconteceu em jogo da primeira liga da Arábia Saudita, quando o Al Hilal, treinado por Jorge Jesus venceu o Al-Batin por 3-1, com dois dos três golos apontados pelo reforço francês, Bafétimbi Gomis.

A equipa do treinador português lidera o campeonato saudita de futebol em conjunto com o Al Nassr, ambos com nove pontos em três jogos.

Jorge Jesus chegou ao Al Hilal neste verão e assinou por uma época, depois de ter deixado o Sporting.