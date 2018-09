Mónaco de Leonardo Jardim soma sexto jogo seguido sem ganhar

O Nimes, que subiu esta época à Liga, inaugurou o marcador aos 19 minutos, pelo médio Anthony Briancon, com o ponta de lança colombiano Falcao a restabelecer o empate pouco depois, aos 27.

A equipa monegasca pressionou bastante na segunda parte, na qual criou algumas boas oportunidades para passar para a frente do marcador, entre elas um remate à barra do mesmo Falcao, mas os seus jogadores revelaram muita ansiedade na hora de finalizar.

Desta forma, são já seis os jogos consecutivos sem vencer (três empates e três derrotas, incluindo a sofrida em casa frente ao Atlético Madrid por 2-1, na última terça-feira), cinco dos quais para a Liga francesa (três empates e duas derrotas).

Na verdade, o Mónaco só venceu um jogo para o campeonato, justamente na primeira jornada, ao impor-se na visita a Nantes, com uma vitória por 3-1.

De fora, ficou o internacional português Rony Lopes, de cuja falta a equipa se ressente, a contas com uma lesão contraída no estágio da seleção lusa para os jogos com a Croácia e Itália.

Com mais este empate, o Mónaco, habitual 'cliente' dos lugares cimeiros da Liga francesa, encontra-se em 12.º lugar, com seis pontos, sendo que poderá ser ultrapassado por algumas equipas.

O campeonato é liderado pelo Paris Saint-Germain, com o pleno de 15 pontos, seguido por um trio, constituído por Marselha, Lille e Toulouse, todos com 10 pontos.



Lusa