Tiger Woods continuar a liderar o Tour Championship

Numa prova para os primeiros 30 da FedEx Cup Playoffs, prova de quatro torneios, Tiger Woods partiu para o segundo dia na frente em igualdade com o compatriota Rickie Fowler e fechou-o ainda no comando, agora a par do inglês Justin Rose.

Woods terminou o dia com 68 pancadas (duas abaixo do par) e podia ainda ter feito melhor, não fosse um 'duplo bogey' (duas acima), no buraco 16, num dia em que fez ainda cinco 'birdies' (uma abaixo) e um 'bogey' (uma abaixo).

No total, o norte-americano soma 133 pancadas (sete abaixo do par), o mesmo registo de Justin Rose, que hoje marcou 67 (três abaixo), ao fazer cinco 'birdies' e dois 'bogeys'.

A duas pancadas (135), no terceiro lugar, segue o norte-irlandês Rory McIlroy, enquanto os norte-americanos Billy Horschel, Patrick Cantlay e Justin Thomas e o espanhol Jon Rahm somam 136. Fowler caiu para oitavo, com 137.

Horschel e Cantlay foram os melhores do segundo dia, ao entregarem um cartão com 65 pancadas (cinco abaixo do par).



Lusa