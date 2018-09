Bayern vence Schalke em Gelsenkirchen e segura liderança

A vitória do Bayern começou a ser construída aos oito minutos e nunca esteve em causa, com um golo invulgar do internacional colombiano James Rodriguez por ter sido marcado de cabeça, na sequência de um pontapé de canto ao primeiro poste.

Na segunda parte, o mesmo James voltou a ser determinante, ao sofrer uma falta por trás, com um toque no pé de apoio, quando se esgueirava dentro da área com a bola dominada. Lewandowski, encarregado de cobrar o castigo máximo, não falhou e aplicou o 'xeque-mate' no Schalke.

Nos outros jogos, o Hoffenheim empatou a um golo com o Borússia Dortmund, o Augsburgo foi derrotado em casa pelo Werder Bremen, por 3-2, tal como o Wolfsbugo perante o Friburgo, por 3-1, enquanto o Hertha de Berlim aproveitou o fator casa para se impor ao Borússia Mönchengladbach, por 4-2. Finalmente, o Nuremberga venceu na receção ao Hannover por 2-0.

Com estes resultados, o Bayern lidera com 12 pontos, seguido do Hertha de Berlim com 10, do Borússia Dortmund e do Werder Bremen, ambos com oito. O Schalke é o último classificado com zero pontos, somando quatro derrotas.



Lusa