Defesa central Mathieu com "lesão muscular" desfalca o Sporting

Mathieu, com problemas físicos, teve que abandonar o jogo, em que o Sporting venceu os azeris do Qarabag por 2-0, na primeira jornada da Liga Europa, sendo então substituído aos 75 minutos por André Pinto.

Hoje, os 'leões' avançaram com atualização do estado clínico do francês, mas também de Bas Dost e Wendel, "com os três jogadores inaptos para a competição", segundo nota na página do Sporting.

A equipa continuou hoje a preparar a visita de segunda-feira ao Sporting de Braga, para a quinta jornada da I Liga de futebol, em jogo que terá início na 'Pedreira' de Braga às 20:15 e que encerrará a ronda.

No domingo, o treinador José Peseiro orientará nova sessão de treino, às 10:00 na Academia de Alcochete, antes da habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, às 15:00, no Estádio de Alvalade.



Lusa