João Félix (34'), que saiu lesionado aos 53 minutos, e Franco Cervi (62') fizeram os golos do triunfo encarnado.

Com esta vitória, as águias sobem à liderança isolada do campeonato, com 13 pontos, mais um que o FC Porto e mais três que Sporting de Braga e Sporting, que medem forças esta segunda-feira no Minho.