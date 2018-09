Florentino Pérez agradece a Cristiano Ronaldo o exemplo no Real Madrid

"Há duas grandes figuras que quero referir: o maior artilheiro da história do Real Madrid [Alfredo Di Stéfano] e o seu digno sucessor, Cristiano Ronaldo", começou por enaltecer o presidente 'blanco', durante o discurso na Assembleia Geral do clube, em Madrid.

Florentino Perez prosseguiu o seu discurso para deixar palavras elogiosas ao comportamento do internacional português nos anos que esteve em Madrid, desde 2009, sublinhando que a sua trajetória será lembrada de geração em geração.



"Durante as nove temporadas em que vestiu a camisola do Real Madrid foi uma referência e a sua trajetória com a nossa camisola será contada de geração em geração. Foi um exemplo para todos aqueles que vestem a nossa camisola e para aqueles que têm esse sonho. Muito obrigado Cristiano Ronaldo", recordou, depois de ter sido interrompido por aplausos.