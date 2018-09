PSG vence Rennes e continua líder invicto em França

A derrota a meio da semana para a Liga dos Campeões, diante do Liverpool, em Anfield Road, por 3-2, não afetou a equipa da capital francesa.

Um golo na própria baliza do médio francês Rabiot, aos 11 minutos, começou por complicar uma partida que se antevia acessível para a equipa do alemão Thomas Tuchel, perante um adversário que vinha de dois desaires consecutivos.

Contudo, o argentino Angel Di Maria restabeleceu a igualdade no último minuto da primeira parte, um tento que iniciou a reviravolta confirmada pelo belga Thomas Meunier, aos 61 minutos, e dilatada pelo camaronês Choupo-Mouting, aos 83.

O Paris Saint-Germain continua a ser a única equipa da 'Ligue 1' com seis vitórias em seis jornadas, que correspondem a 18 pontos, mais cinco que o Lille, onde atuam os portugueses Rafael Leão, Xeka, Edgar Ié, Rui Fonte e José Fonte. O Rennes segue no 13.º lugar, com sete.



Lusa