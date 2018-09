Piloto morre durante prova no Estoril

"Apesar de prontamente socorrido e evacuado para o Hospital de Cascais o piloto não resistiu aos ferimentos e faleceu já no hospital (...)", explicou a Federação de Motociclismo de Portugal através de um comunicado.

No mesmo texto é referido que "depois do acidente a organização da prova cancelou as restantes corridas" agendadas para este domingo.

Sérgio Leitão, de 40 anos, participava numa corrida no circuito do Estoril, que recebia, neste fim de semana e nos próximos dias 10 e 11 de novembro, as últimas rondas do Nacional de Velocidade 2018.