A conversa entre Serena Williams e o treinador depois da polémica

Depois da polémica instalada, Serena Williams volta a abordar o tema.

A norte-americana continua a negar ter recebido instruções, mesmo depois do treinador ter admitido a infração. Numa entrevista ao jornal australiano The Sunday Project, a norte-americana diz “não entender” as afirmações do treinador.

“Perguntei-lhe o que queria dizer quando admitiu ter-me dado instruções. Não temos sinais, nunca tivemos”, explicou Williams, revelando a conversa entre os dois.

“Ele disse-me que fez um movimento, e eu questionei-o porque tinha dito que isso era dar-me instruções"

Algo que a norte-americana diz não entender, até porque não viu o movimento do treinador. “Foi um momento confuso para ele”.

Serena afirma que o mais importante neste momento é ultrapassar a situação e a derrota frente a Naomi Osaka. No final do encontro a tenista acabou por ser multada em 15 mil euros, depois de ter partido uma raquete e insultado o árbitro da partida.

A reação de Serena Williams às advertências do árbitro português não são novidade para quem está habituado a ver os jogos da norte-americana.

A indignação e a revolta que demonstrou em campo também não são exclusivas da atleta. Em momentos de elevada tensão, são vários os tenistas, homens e mulheres, que ao longo dos anos têm tido reações semelhantes.