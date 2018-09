Cristiano Ronaldo não vai à entrega dos prémios "The Best" em Londres, mas está nomeado

Além de Cristiano Ronaldo, estão nomeados Salah do Liverpool e Modric do Real Madrid e da seleção da Croácia, que foi vice-campeão do mundo, e que este ano já venceu o prémio de melhor jogador da Europa, atribuido pela UEFA.



A Juventus joga na quarta-feira com o Bolonha para a liga Itália o que pode justificar a ausência do jogador português na cerimónia para atribuição do prémio do melhor do mundo para a FIFA.