Polónia vai ter parte da bancada encerrada no jogo com Portugal

O comité disciplinar da UEFA decidiu punir a federação polaca com o encerramento parcial de uma bancada devido a cânticos racistas na partida com a Itália (1-1), na primeira ronda da nova competição.

De acordo com o comunicado do órgão, o castigo deverá ser cumprido no próximo encontro em casa em competições da UEFA, que vai acontecer em 11 de outubro, frente a Portugal.

Além do encerramento de parte da bancada, que deverá corresponder a 1.000 lugares, a federação polaca terá ainda de pagar 2.000 euros pelo uso de material pirotécnico por parte dos seus adeptos.



Lusa