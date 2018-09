Sporting de Braga e Sporting defrontam-se no fecho da quinta jornada da I Liga

A formação bracarense mantém-se invicta em casa, mas ainda não defrontou nenhum dos 'grandes', enquanto a equipa 'leonina' já foi à Luz defrontar o Benfica, à terceira jornada, onde empatou a um golo.Pode ou não ser uma vantagem, mas o Braga não teve qualquer jogo a meio da semana, enquanto o Sporting recebeu o Qarabag, do Azerbaijão, na quinta-feira, em jogo da primeira jornada do grupo E da Liga Europa.

Os 'leões' apresentam-se com uma baixa recente e importante, do central Jéremy Mathieu, que se lesionou frente ao Qarabag, além do ponta de lança holandês Bas Dost, que está afastado da equipa há várias semanas, enquanto a 'baixa' mas significativa do lado minhoto é o avançado Paulinho, que ainda não se estreou no campeonato devido a lesão.

O jogo será disputado no estádio Municipal de Braga a partir das 20:15 e o vencedor junta-se na liderança ao Benfica, que no domingo e recebeu e venceu o Desportivo das Aves por 2-0, com golos de João Félix e do argentino Cervi.



Lusa