Bayern Munique de Renato Sanches empata mas segura liderança

Com o jogador português em campo, os bávaros, adversários do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões, marcaram primeiro, aos 48 minutos, por Arjen Robben.

Aos 87 minutos, no entanto, o defesa Felix Gotze empatou a partida, resultado que deixa o Augsburgo no 12.° lugar.

O Schalke 04, adversário do FC Porto no grupo D da Champions, perdeu por 1-0 no terreno do Friburgo, com Florian Niederlechner a adiantar a equipa da casa no marcador, aos 52 minutos.

A equipa de Gelsenkirchené última classificada da liga alemã, ainda sem qualquer ponto.



Lusa