Benfica classifica como "séria e muito grave" a decisão da FPF sobre recurso

"Informamos que avançaremos de imediato com o devido procedimento cautelar, junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), com vista à suspensão dos efeitos da decisão em causa e posterior impugnação da mesma", reagiram os 'encarnados'.

Numa curta nota publicada no seu site, o Benfica anuncia que tornará "pública uma posição sobre esta matéria" junto dos sócios na assembleia-geral de sexta-feira.

Em causa, estão processos relacionados com o alegado mau comportamento dos adeptos na época passada, situação que motivou igualmente uma partida à porta fechada para o Sporting de Braga, que alegadamente também viu o seu recurso rejeitado pelo pleno do conselho de disciplina.

O próximo jogo do Benfica no Estádio da Luz é em 07 de outubro frente ao FC Porto, enquanto o do Sporting de Braga será no dia anterior, com o Rio Ave.



Lusa