Também o recurso do Sporting de Braga foi recusado e por isso os dois clubes vão agora recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.

No entanto, este novo recurso não tem efeitos suspensivos e por isso o Benfica vai também interpor uma providência cautelar para evitar que o castigo seja aplicado já no próximo jogo no Estádio da Luz, que será a 7 de outubro com o FC Porto.