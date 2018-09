FC Porto com Mbemba, Soares e Bazoer condicionados

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões' na Internet, o congolês Chancel Mbemba cumpriu treino integrado condicionado, o brasileiro Soares fez treino condicionado e ginásio e o holandês Riechedly Bazoer, a recuperar de uma luxação no ombro direito, realizou tratamento e ginásio.

Os campeões nacionais, que regressaram aos triunfos frente ao Vitória de Setúbal (2-0), no Bonfim, após empates com o Desportivo de Chaves (1-1), para a Taça da Liga, e Schalke 04 (1-1), para a Liga dos Campeões, voltam a treinar na quarta-feira, pelas 10:00, novamente à porta fechada, no Olival.

O FC Porto, terceiro classificado, com menos um ponto do que o Benfica (1.º) e o Sporting de Braga (2.º), recebe na sexta-feira, pelas 20:30, no Estádio do Dragão, o Tondela (11.º), que no domingo somou o primeiro triunfo frente ao Moreirense (2-0).

