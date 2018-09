Isco agradece mensagens de apoio depois de cirurgia bem sucedida a apendicite

"Muito obrigado a todos pelas mensagens de carinho recebidas. Um abraço", escreveu nas suas páginas nas redes sociais, confirmando o sucesso da operação a que foi hoje submetido.

O médio internacional espanhol, de 26 anos, foi operado, falhando os próximos jogos do clube, após passar mal durante a noite e posteriormente lhe ter sido diagnosticada a apendicite.

O Real Madrid tinha já indicado que a intervenção cirúrgica a que foi submetido o médio da equipa foi bem sucedida, obrigando a uma recuperação de cerca de um mês.

Isco irá falhar a deslocação de quarta-feira do Real Madrid a Sevilha, bem como a receção ao Atlético de Madrid, no dérbi de sábado. O médio também vai falhar a deslocação a casa dos russos do CSKA Moscovo, para a segunda jornada da Liga dos Campeões.

Lusa