Manchester United com receitas recorde de 660 milhões de euros

Os red devils superiorizaram-se ao rival Manchester City, que apresentou uma faturação de 560 milhões de euros depois de ter sido campeão, mas ainda assim estão aquém dos espanhóis do Real Madrid, com proveitos de 751 milhões de euros, após a conquista da terceira Liga dos Campeões consecutiva.

O aumento dos rendimentos em comparação com a temporada 2016/17 é de 1,5 por cento, sendo que as expectativas para a presente época apontam para os 685 a 700 milhões de euros.

"A nossa previsão de receitas demonstra o nosso consistente bom desempenho no longo prazo, sustentado por tudo o que fazemos na corrida aos grandes talentos num mercado de transferências cada vez mais competitivo", disse o vice-presidente Ed Woodward.

As contas do United também revelam que o emblema britânico gastou em salários 330 milhões de euros, 36 milhões mais do que no exercício anterior.

Este aumento é "explicado principalmente por uma melhoria no salário dos jogadores, após a classificação para a Liga dos Campeões", refere o clube, que investiu forte também na contratação do avançado chileno Alexis Sanchez, em janeiro.

Ainda assim, o lucro operacional do United caiu 45,4 por cento em relação ao exercício anterior, para os 49,3 milhões de euros.

Da mesma forma, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) foi de 198 milhões de euros em comparação com 223,4 milhões do ano anterior.Cumpridas seis jornadas, o Manchester United é sétimo classificado com 10 pontos, a oito do líder Liverpool.

Lusa