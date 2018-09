Mónaco prolonga "agonia" e perde em casa com Angers

Os monegascos, que já levam sete jogos sem ganhar, todas as competições incluídas, estão num surpreendente 16.º lugar, com seis pontos, a dois apenas da linha de despromoção.

A formação do principado foi vice-campeã na última época, em 2016/2017, ressentindo-se agora de uma 'sangria' dos seus melhores jogadores. O camaronês Stéphane Bahoken fez o único golo do jogo, aos 27 minutos.

Também hoje, o Nantes, orientado por Miguel Cardoso, perdeu na receção ao Nice. Golos do argentino Sala (57), para o Nantes, e de Jallet (31) e Makengo (69), para o Nice.

Na sua primeira época em França, o antigo técnico do Rio Ave está no 18.º e antepenúltimo lugar, com cinco pontos.

Lusa