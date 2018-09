Mourinho repreende Pogba e tira-lhe braçadeira de capitão

A notícia está a ser avançada por vários órgãos de comunicação social britânicos.

Tudo aconteceu esta terça-feira, no centro de estágio do Manchester United, na sequência do empate caseiro de sábado, frente ao Wolverhampton, e das declarações de Paul Pogba, que criticou o estilo de jogo de Mourinho e defendeu que o United devia "atacar, atacar e atacar".

Carl Recine

A imprensa inglesa conta que José Mourinho juntou o plantel e repreendeu o jogador francês à frente de todos, garantindo-lhe que nunca mais voltará a capitanear a equipa.

Jason Cairnduff

Um novo episódio que adensa o ambiente de crise que o clube de Manchester tem vivido neste arranque de temporada.