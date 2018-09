André Silva bisa no triunfo do Sevilha 3-0 sobre o Real Madrid

Se na quinta-feira o Alavés vencer em casa o Getafe, o conjunto basco igualará FC Barcelona e Real Madrid no comando, com 13 pontos, mais dois do que o Atlético de Madrid. André Silva, que contou com o compatriota Daniel Carriço em campo, precisou de 17 minutos para marcar, concluindo da melhor forma uma iniciativa de Jesus Navas na esquerda.

Volvidos apenas quatro minutos, em contra-ataque, o ponta de lança luso estava no sítio certo para recarregar defesa de Courtois e assim materializar, com o seu sexto tento no campeonato, em novo golo uma entrada muito forte dos sevilhanos.

Aos 23, o galês Gareth Bale atirou ao poste, mas Franco Vázquez, aos 33, também acertou na trave, pelo que em termos de 'ferros' o desafio ficou igualado.

Aos 39, na sequência da insistência após um canto, a defesa 'blanca' subiu e não recuperou, permitindo ao francês Ben Yedder fazer o 3-0, que castigava a amorfa equipa de Julen Lopetegui.

Modric, esta semana eleito o melhor do mundo pela FIFA, marcou aos 53, porém o videoárbitro, em ano de estreia em Espanha, assinalou a sua posição irregular, numa segunda parte bem menos emotiva e intensa, que terminou com 'olés' dos locais, vencedores em casa nos últimos quatro desafios com este rival.

Horas antes, o Leganés, que tinha somente um ponto, 'escandalizou', ao impor a primeira derrota da época ao campeão FC Barcelona.

Quando o brasileiro Philippe Coutinho inaugurou o marcador, aos 12 minutos, poucos esperavam a reviravolta, protagonizada pelo médio marroquino Nabil El Zhar (52) e Óscar Rodriguez (53).

Com Nelson Semedo no banco, Coutinho deu espetáculo, ao dominar a bola à entrada da área e desferir forte remate, no que parecia o início de um passeio dos catalães.

A defesa do Barcelona facilitou no início e fim do lance que ditou o empate, em cabeceamento de El Zhar, sendo que, no minuto seguinte foi apanhada novamente em contragolpe, desta vez 'resolvido' com um mau alívio de Piqué para os pés de Rodriguez.

O jogo 700 de Lionel Messi pelo Barcelona teve o 'astro' argentino em 'branco' e resultou no primeiro triunfo da época para o Leganés, que até agora somava apenas um ponto -- há três dias o campeão tinha empatado em casa 2-2 com o Girona.

Com Gonçalo Guedes na equipa inicial, o Valência cedeu empate caseiro 1-1 com o Celta de Vigo, enquanto o Athletic Bilbau foi surpreendido em casa pelo Villarreal, que se impôs por concludente 3-0.

Lusa