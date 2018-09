Campeão FC Barcelona sofre primeira derrota da época

Quando o brasileiro Philippe Coutinho inaugurou o marcador, aos 12 minutos, poucos esperavam a reviravolta, protagonizada pelo médio marroquino Nabil El Zhar (52) e Óscar Rodriguez (53).

Com Nelson Semedo no banco, Coutinho deu espetáculo, ao dominar a bola à entrada da área e desferir forte remate, no que parecia o início de um passeio dos catalães.

A defesa do Barcelona facilitou no início e fim do lance que ditou o empate, em cabeceamento de El Zhar, sendo que, no minuto seguinte foi apanhada novamente em contragolpe, desta vez 'resolvido' com um mau alívio de Piqué para os pés de Rodriguez.

O jogo 700 de Lionel Messi pelo Barcelona teve o 'astro' argentino em 'branco' e resultou no primeiro triunfo da época para o Leganés, que até agora somava apenas um ponto -- há três dias o campeão tinha empatado em casa 2-2 com o Girona.

Com o desaire, o Real Madrid, que tem os mesmos 13 pontos, pode isolar-se no comando se vencer esta noite em casa do Sevilha, num encontro em que se encontra também em dificuldades, perdendo em cima do intervalo por 3-0.

O Athletic Bilbau foi surpreendido em casa pelo Villarreal, que se impôs por concludente 3-0.

