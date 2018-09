Os encarnados estiveram por duas vezes a vencer o encontro, através de dois golos de Rafa, aos três e aos 84 minutos, mas os flavienses reagiram e igualaram nas duas ocasiões, com golos de Ghazaryan, aos 75 e aos 90+4.

Com este empate, o Benfica passou a estar isolado na liderança do campeonato, com 14 pontos, mas pode ser passado por Sporting de Braga, segundo com 13, e FC Porto, terceiro com 12, que ainda vão jogar na ronda, enquanto o Chaves é para já oitavo, com sete.



Lusa