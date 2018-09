Benfica entrega recurso sobre castigo de jogo à porta fechada e inicia venda de bilhetes

Em comunicado, o clube da Luz anunciou ainda a entrega da providência cautelar sobre a decisão da Federação Portuguesa de Futebol que, caso seja aceite, suspende o castigo.

O Benfica informa que entregou um recurso no TAD "a impugnar a decisão e a requerer o decretamento de providência cautelar suspensiva dos efeitos do acórdão", o que deverá impossibilitar o cumprimento da pena no próximo encontro no Estádio da Luz, com o FC Porto, em 7 de outubro.

A venda dos bilhetes para o clássico Benfica - FC Porto da sétima jornada é, assim, retomada hoje. O Benfica entende que deve salvaguardar a possibilidade da realização do jogo aberto ao público.



A sanção, motivada por "reincidência no arremesso perigoso de tochas para o terreno do jogo", em 21 de abril, no estádio do Estoril Praia, levou o clube 'encarnado' a suspender na terça-feira a venda de bilhetes para o jogo com o FC Porto, cujo início estava programado para o dia seguinte.



O Benfica advertiu que "a realização ou não do jogo (...) está dependente da obtenção de decisão em tempo útil por parte daquele tribunal a decretar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Federação Portuguesa de Futebol".

Com Lusa