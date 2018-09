Éder marca golo memorável ao serviço do Lokomotiv de Moscovo

O avançado de 30 anos entrou aos 73 minutos do encontro entre o Baltika e o Lokomotiv de Moscovo para ser o protagonista da partida. Éder concluiu uma jogada de ataque do Lokomotiv de maneira vistosa, ao marcar um golo de forma acrobática à entrada da grande àrea.

Para além do lance memorável, o português marcou o segundo golo da equipa de Moscovo que deu o empate na partida a três minutos do tempo de compensação e levou o jogo para prolongamento. No prolongamento, o Lokomotiv de Moscovo foi mais forte que a equipa da segunda divisão russa e marcou o terceiro golo que deu a passagem para a fase seguinte da Taça da Rússia.

O internacional português tem até ao momento, cinco golos marcados com a camisola do clube russo em 38 jogos.