Piloto Filipe Albuquerque mantém-se no campeonato norte-americano de resistência

Em comunicado, a assessoria de imprensa do piloto refere que o brasileiro Christian Fittipaldi vai juntar-se à dupla portuguesa para disputar a primeira prova da época, em Daytona.

"É um prazer continuar a trabalhar com a equipa e claro com o João. É um campeonato espetacular, muito disputado e difícil. Ter vencido as 24h de Daytona foi um sonho tornado realidade. Agora quero continuar a ganhar corridas mas sobretudo títulos. Temos uma equipa fantástica e todos os requisitos para atingir os objetivos", disse o piloto, citado pela sua assessoria.

Antes de centrar as atenções na próxima época, o piloto português, que em abril triunfou em Long Beach, tem ainda pela frente uma prova do campeonato de 2018.

Lusa