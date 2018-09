Turquia considera que foi a UEFA que "perdeu mais" ao entregar Europeu de 2024 à Alemanha

"O Europeu de 2024 perdeu a oportunidade de experimentar a nossa hospitalidade. Organizar o torneio na Turquia teria sido uma experiência muito enriquecedora e por isso acho que não foi o nosso país que perdeu mais" com a decisão da UEFA, observou Kasapoglu.

Em declarações à agência noticiosa local, o ministro dos desportos lamentou que o Comité Executivo da UEFA não tenha sido sensível "a todos os méritos" da candidatura turca, aos seus "elevados padrões de qualidade".

"O Europeu de 2024 perdeu a possibilidade de experimentar a nossa hospitalidade", reforçou o governante, cujo país foi derrotado pela quarta vez na corrida à organização da fase final do Campeonato da Europa, repetindo o desfecho das candidaturas aos torneios de 2008, 2012 e 2016.

A Alemanha, que já acolheu uma vez o Europeu, em 1988, venceu a Turquia na corrida pela organização da 17.ª edição da prova, numa votação realizada durante a reunião do Comité Executivo da UEFA, na sede do organismo regulador do futebol europeu, em Nyon (Suíça).

Lusa