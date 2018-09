Federação de ciclismo confirma candidatura da W52-FC Porto ao segundo escalão

O diretor dos vencedores da última Volta a Portugal, Nuno Ribeiro, já tinha, em declarações à RTP tinha anunciado a intenção de os dragões subirem de divisão.

Em comunicado, a FPC informou ainda que existem mais nove candidaturas para equipas continentais (terceiro escalão): Bike Clube de Portugal (correu com o nome Liberty Seguros em 2018), Boavista CC (Rádio Popular-Boavista), CC Aldeia de Paio Pires (LA Alumínios), CC Tavira (Sporting-Tavira), CD Fullracing (Efapel), Louletano DC (Aviludo-Louletano), Velo Clube do Centro (Miranda-Morágua), CC FJP (Vito-Feirense) e CD Feirense.

O organismo revelou ainda o calendário de provas internacionais que se vão disputar em Portugal, com a Volta ao Algarve a ser a primeira e a com classe mais elevada, disputando-se de 20 a 24 de fevereiro.

Em março correm-se a Clássica da Arrábida, em 17, e a Volta ao Alentejo, de 20 a 24, com o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela a correr-se de 12 a 14 de abril. No dia 1 de maio, corre-se a Clássica Aldeias do Xisto, mantendo-se o Grande Prémio Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho como principal antecâmara da Volta a Portugal e disputa-se de 11 a 14 de julho.

A Volta a Portugal vai disputar-se de 31 de julho a 11 de agosto.De acordo com a FPC, o Grande Prémio Estrada Nacional 2, que teve a sua primeira edição em 2018, ainda não tem data, mas ainda poderá ser incluído no calendário da UCI.

Lusa