Mónaco de Leonardo Jardim perde em Saint-Étienne e pode cair para penúltimo

O internacional tunisino Wahbi Khazri, aos 41 e 54 minutos, sentenciou uma partida na qual os jovens monegascos, privados de cinco lesionados, incluindo o português Rony Lopes, voltaram a evidenciar debilidades.

Com os três pontos, o Saint-Étienne isolou-se, provisoriamente, no segundo lugar com 15 pontos, a seis do Paris Saint-Germain, e com mais dois do que Lyon, Marselha e Lille.

O Mónaco, que contou com o médio Pelé no 'onze', mantém-se em antepenúltimo, com apenas seis pontos em oito desafios, ficando à mercê do Nantes de Miguel Cardoso, que tem somente cinco e que no sábado visita o Lyon de Anthony Lopes. Esta época, o Mónaco só venceu um jogo, precisamente o primeiro e em casa do Nantes, por 3-1.

O Paris Saint-Germain visita no sábado o Nice e no domingo destaca-se o encontro entre o Lille e o Marselha.

Lusa