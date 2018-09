Nuno Manta Santos afirma que Feirense está preparado para enfrentar Moreirense

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Nuno Manta Santos admitiu que o Feirense, sétimo classificado com oito pontos, sabe o que fazer para conseguir pontuar, evidenciando que o jogo com o Moreirense será de qualidade para ambas as equipas.

"Vai ser um jogo intenso em que o Feirense vai apresentar uma estratégia para trazer pontos de Moreira de Cónegos. Contudo, o mais importante são mesmo os três pontos e é isso que pretendemos garantir, porque também acredito e sinto que vamos criar dificuldades ao nosso adversário. Vai ser um bom jogo, agradável de se ver", referiu o técnico.

Nuno Manta Santos alertou para as qualidades do adversário, que ocupa o 17.º e penúltimo lugar com quatro pontos, realçando a importância dos três pontos para os minhotos depois de dois desaires."Espero um Moreirense que vai querer ganhar o jogo. Está a jogar em sua casa depois de duas derrotas consecutivas. Dos jogos que analisei, vi uma equipa muita agressiva, no bom sentido, com bons comportamentos ofensivos e defensivos. É uma equipa organizada e com bons jogadores, e por isso sei que vamos ter dificuldades", afirmou.

Para o embate com o Moreirense, Nuno Manta Santos não poderá contar com Marco Soares e Valencia, ambos a recuperar de lesão.

Moreirense e Feirense defrontam-se no sábado, pelas 16:30 horas, em jogo da sexta jornada da I liga, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

Lusa