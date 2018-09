Paulo Fonseca leva a melhor sobre José Morais na goleada do Shakhtar ao Karpaty

O Shakhtar arrumou o assunto logo na primeira parte com cinco golos, com Yaroslav Ratitsky a abrir o marcador aos 13 minutos, a que se seguiram quatro golos de três brasileiros, Fernando, aos 26, Júnior Morais, aos 29, e Marlos, aos 35 e 45+1.

Na segunda parte, o Shakhtar ainda chegou ao sexto golo, por Mykola Matvienko, aos 79, tendo o Karpaty, orientado pelo treinador português José Morais, marcado o golo de honra aos 90+2, pelo avançado Marion Shved.

Com este triunfo, o Shakhtar reforçou a posição de líder, somando agora 27 pontos, mais sete do que o Dínamo Kiev, com 20, e mais 11 do que o Oleksandriya, terceiro classificado, com 16, enquanto o Karpaty é 10.º, em antepenúltimo, com nove pontos.

Lusa