Tenista João Sousa satisfeito com jogo "agressivo" no torneio de Chengdu

"Foi uma vitória muito boa, entrei muito bem no encontro, sabia que ia ser adversário difícil, um jogador que conheço bem e que é muito perigoso neste tipo de superfície", disse João Sousa, em declarações à sua assessoria de imprensa.

João Sousa, 50.º da hierarquia mundial e sétimo favorito do torneio, venceu os primeiro e terceiro sets, por 6-1 e 6-3, respetivamente, tendo perdido o segundo por 6-3.

"Entrei agressivo e consegui ser superior no primeiro set, joguei a excelente nível, disse, admitindo que no segundo parcial o tunisino, 63.º do ranking, "elevou o nível e serviu muito bem".

Sousa, que na meia-final vai defrontar o australiano Bernard Tomic, 123.º do mundo, considerou ter sido "superior" no set, marcado "por altos e baixos, breaks e contra breaks".

Lusa