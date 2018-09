Um golo marcado aos 61 minutos pelo médio brasileiro Carlos Eduardo, ex-jogador do Estoril Praia e do FC Porto, foi suficiente para o bicampeão saudita -- e líder do campeonato desta época, em igualdade com o Al Nassr -- vencer na deslocação a Omã.

A equipa treinada pelo antigo treinador dos rivais lisboetas Sporting e Benfica, que se tinha imposto pela mesma margem (1-0) na primeira mão, já venceu a competição por duas vezes, em 1994 e 1995.

Lusa