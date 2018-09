Manchester City sobe à liderança provisória em Inglaterra

O internacional português Bernardo Silva foi totalista no ataque do City, mas o principal responsável pelo êxito da equipa anfitriã foi o avançado Raheem Sterling, autor do primeiro golo, aos 29 minutos, e da assistência para o segundo, marcado pelo argentino Sergio Aguero, aos 65.

O Manchester City assumiu o topo da classificação, com um ponto de vantagem sobre o Liverpool, a única equipa 100% vitoriosa, que poderá recuperar o comando isolado da prova ainda hoje, caso se imponha no estádio do Chelsea, terceiro classificado, a dois pontos dos 'reds'.

O Wolverhampton impôs-se por 2-0 na receção ao Southampton e foi uma das equipas que aproveitaram a derrota do Manchester United no reduto do West Ham, por 3-1, para ultrapassar a equipa de José Mourinho, que sofreu a terceira derrota em sete jogos no campeonato, caindo para o 10.º lugar.

Os portugueses Rui Patrício, Ruben Neves, João Moutinho, Hélder Costa e Diogo Jota foram titulares na formação orientada pelo compatriota Nuno Espírito Santo, mas o Wolves teve de esperar pela entrada de Ivan Cavaleiro para inaugurar o marcador.

O avançado português substituiu Diogo Jota aos 77 minutos e quebrou a resistência do Southampton -- pelo qual Cédric Soares foi totalista - aos 79, correspondendo à assistência do mexicano Raúl Jiménez, emprestado pelo Benfica, cabendo ao espanhol Jonathan Castro Otto fechar a contagem, aos 87.

O Everton, treinado pelo português Marco Silva, venceu em casa o Fulham, por 3-0, com o médio islandês Gylfi Sigurdsson em destaque, ao marcar dois dos três golos, depois de ter falhado uma grande penalidade, com o resultado em 'branco'.

Um 'bis' do avançado Harry Kane permitiu ao Tottenham impor-se por 2-0 no recinto do lanterna-vermelha Huddersfield e manter os 'spurs' no quarto lugar, em igualdade com o Arsenal, quinto colocado, que bateu o Watford pela mesma margem (2-0), ambos a um ponto do Chelsea.

O Leicester não está muito distante, na sétima posição, depois de hoje se ter imposto por 2-0 no estádio do Newcastle, 18.º e antepenúltimo posicionado, num jogo em que o defesa português Ricardo Pereira alinhou durante os 90 minutos.



Lusa