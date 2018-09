Portimonense espera "um bom resultado" na deslocação ao Aves

"Prevemos que seja um encontro muito disputado, diante de um adversário que nos vai dificultar ao máximo e que, certamente, vai tentar ganhar o jogo em sua casa e diante dos seus adeptos", disse António Folha, treinador da equipa algarvia.

Folha falava na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe na segunda-feira, às 20:15, o Portimonense, 15.º classificado, com quatro pontos, ao Desportivo das Aves, 18.º e último, com apenas um ponto.

Na opinião do técnico, o Portimonense vai às Vila das Aves "discutir o resultado, com a mesma postura que tem tido nas jornadas anteriores, tentando repetir o resultado alcançado na jornada anterior [vitória em casa sobre o Vitória de Guimarães por 3-2] , pois a equipa está motivada".

"Só um Portimonense forte e com a postura e consistência que tem tido é que será capaz de vencer um adversário que já demonstrou ter bastante competência. Vamos jogar com o mesmo empenho de outros jogos, porque só assim é que teremos capacidade de vencer", frisou.

Para o técnico dos algarvios, o Desportivo das Aves "é forte, com bons jogadores, e a posição que ocupa a classificação é enganadora", recordando "as dificuldades que o Benfica sentiu na Vila das Aves".

"É uma equipa que se tiver espaços para jogar é muito perigosa, com jogadores que podem desequilibrar a qualquer momento", concluiu.

Lusa