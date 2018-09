Silas diz que Belenenses vai "atacar e muito" frente ao Braga

"O Braga vem moralizado pelas cinco vitórias seguidas e ainda não perdeu esta temporada. Espero uma equipa muito forte. Tem um plantel muito bom e uma equipa técnica com muita qualidade também", começou por dizer Silas, em conferência de imprensa.

O técnico fazia a antevisão do encontro de domingo, no Estádio Nacional, onde se vão defrontar duas formações com a 'mira' apontada às balizas.

"Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos atacar e muito. Eles vão atacar e nós também. Nós vamos atacar muito, de certeza absoluta. Pode ser que não nos deixem, mas vai ser difícil que o consigam", frisou.

Apesar dos poucos golos marcados (quatro nas primeiras cinco rondas), Silas não se mostrou preocupado e disse que partidas deste nível acabam por favorecer o Belenenses: "O Braga ataca bem e mete muita gente na frente, portanto há mais espaços para atacar."

Ainda assim, Silas voltou a dar conta de um obstáculo que tem dificultado a fluidez de jogo do Belenenses quando joga em casa: o relvado do Estádio Nacional.

"As equipas que se fecham mais aqui, com esta relva, levam uma ligeira vantagem, porque a bola anda mais lenta. Amanhã [domingo] talvez não aconteça, porque vamos jogar à noite. Pela forma como queremos jogar, esta relva é um problema grande. Às vezes vai ser mais fácil jogar fora de casa do que nesta relva, mas acho que amanhã vamos apresentar-nos a um bom nível", referiu.

O técnico abordou igualmente a renovação de contrato com a SAD, por mais uma época (até 2020), rejeitando que seja um voto de confiança, mas sim "uma consequência da qualidade e bom trabalho" que tem sido realizado pela equipa técnica por si liderada.

Belenenses, 10.º classificado com seis pontos, e Sporting de Braga, terceiro com 13, jogam no domingo, a partir das 20:30, no Estádio Nacional, em Oeiras.



Lusa