Surfista australiano Ryan Callinan vence na Ericeira, Kikas termina em 9º lugar

Num dia em que se realizaram as restantes rondas na praia de Ribeira D'Ilhas, na Ericeira, o surfista de Cascais não foi além dos oitavos de final e consequente nono lugar, numa ronda em que arrecadou 9,60 pontos, insuficientes para eliminar o havaiano Tanner Hendrickson, que contabilizou 11,36.

Já o vencedor da prova, o australiano Ryan Callinan, começou por surpreender nas 'meias' ao levar a melhor sobre o favorito Gabriel Medina, triunfando depois numa final bastante renhida, ao conseguir um total de 15,13 pontos, diante do japonês Kanoa Igarashi, que somou menos 0,19.

O EDP Billabong Pro Ericeira é uma das três etapas portuguesas do circuito mundial de qualificação e a mais 'valiosa', com 10.000 pontos.



Lusa