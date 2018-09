Europa vence Ryder Cup em golfe

Os europeus recuperaram o troféu da competição bienal que lhes tinha fugido em 2016, e contribuíram para o aumento do 'jejum' de vitórias norte-americanas em solo europeu, iniciado em 1993.

A seleção da Europa, que entrou para o último dia com uma vantagem de quatro pontos (10-6), viu o italiano Molinari chegar aos 14,5 pontos que garantiram a conquista do título, num dia em que foram disputados jogos de singulares, fechando a prova com um resultado de 17,5-10,5.

O vento que se fez sentir no Le Golf National Club ajudou a equipa europeia a travar o ataque norte-americano e a conseguir um dos melhores resultados de sempre na competição.

O primeiro meio ponto do dia chegou com o empate entre o inglês Paul Casey e Brooks Koepka, seguindo-se a vitória do dinamarquês Thornbjorn Olesen sobre Jordan Spieth, e o desaire de Tiger Woods frente ao jovem espanhol Jon Rahm.

Com o público a antever uma vitória europeia, Ian Poulter venceu Dustin Johson, o líder da classificação mundial, e logo de seguida Molinari conseguiu, frente a Phil Pickelson, o ponto que garantiu o título.

Além do estatuto de herói da seleção capitaneada pelo dinamarquês Thomas Bjorn, Molinari tornou-se no primeiro europeu a conseguir cinco vitórias em cinco encontros numa edição da Ryder Cup.

O dia foi também de recordes para o espanhol Sergio Garcia que somou 25,5 pontos em nove participações na Ryder Cup, superando em meio ponto o inglês Nick Faldo.

A próxima edição da competição, que os norte-americanos só venceram duas vezes no século XXI, vai disputada no campo Whistling Straits, no Wisconsin, nos Estados Unidos.



Lusa