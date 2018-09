Jornal espanhol explica as razões para a saída de Ronaldo do Real Madrid

A publicação espanhola destaca a relação complicada que o jogador português tinha com o Real Madrid na fase final da sua estadia em Espanha. O mal estar entre Ronaldo e o clube espanhol poderá ter como razão uma alegada recusa do clube em duplicar o salário do internacional português, depois da renovação.

O El Mundo escreve que o jogador português se sentiu traído com a decisão do clube por perceber que jogadores como Leonel Messi ou Neymar recebiam mais que ele, sendo Ronaldo na altura o melhor jogador do mundo.

A saída de Cristiano Ronaldo para Itália também poderá estar ligada ao facto de o Real Madrid considerar o português como o segundo melhor jogador da história do clube, atrás de Alfredo Di Stéfano.