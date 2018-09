Wilson Eduardo (27' e 68') e Ricardo Horta (34') fizeram os golos do triunfo minhoto.

Com esta vitória, o Sporting de Braga isola-se no topo do campeonato com 16 pontos, mais um que o FC Porto e mais dois que o Benfica. Já o Belenenses segue na 12.ª posição, com 6 pontos.

Na próxima jornada, os bracarenses recebem o Rio Ave (sábado às 20h30) e os azuis visitam o terreno do Feirense (sexta-feira às 20h30).